اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:55 م
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.15% حيث تقدم للامتحان32924 طالبا وطالبة حضر منهم 27321 نجح 23265 طالبا وطالبة.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 97.78% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.


كما اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 99 % بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 90.79%.







القاهرة

الدور الثاني

امتحانات الاعدادية



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