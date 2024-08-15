محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.15% حيث تقدم للامتحان32924 طالبا وطالبة حضر منهم 27321 نجح 23265 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 97.78% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.



كما اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 99 % بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 90.79%.