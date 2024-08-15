محافظ القاهرة يشهد افتتاح فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وذلك على مسرح محكي قلعة صلاح الدين.

والدورة 32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الخميس 15 اغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس، وتضم 31 حفلًا متنوعًا على مسرح المحكى .

وشهد الحفل تكريم 11 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي ، وحفلًا فنيًا.