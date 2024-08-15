محافظ السويس يعلن الخريطة الاستثمارية للمحافظة 2050.. اعرف التفاصيل

السويس- صبرى غانم

في ضوء السعي الدائم لجذب الاستثمار داخل المحافظة وفتح أفاق جديدة لفرص العمل الشباب، عقد اليوم المؤتمر الأول للاستثمار بالسويس برعاية اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، بحضور عدد من المستثمرين في المجالات المتنوعة، وبدأ المؤتمر في جلسته الافتتاحية بكلمة المحافظ الذي أكد فيها على حرص المحافظة بكل أجهزتها على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين والتأكيد التام على تحقيق المصلحة المشتركة بين المستثمر والمحافظة بما يحقق النفع للطرفين وموضعا أهمية الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط عملية اقتصادية بل هو شرارة الإبداع و المحرك الرئيسي للتنمية، وأنه يجب اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالسويس، والتي تتمتع بمقومات ومميزات متعددة من موقع متميز وموانئ مفتوحة على العالم وإمكانيات هائلة من الموارد الطبيعية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، تلى ذلك عرض مفصل من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة عن الفرص الاستثمارية والتي تشمل41 قطعة أرض متاحة للاستثمار في مجالات متنوعة من "سكني تعليمي - فندقي - إداري - حرفي - تجاري - ترفيهي - جامعات خاصة - خدمي من محطات تمويل سيارات وجراجات متعددة الطوابق .

كما تم عرض للشئون المالية والإدارية حول شروط التعاقد سواء بالمزايدة العلنية العامة أو المحلية أو المحدودة أو التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص .

أعقبها فتح حوار موسع بعرض رؤى المستثمرين، وتطلعاتهم لخدمة السويس وأهلها الكرام، كما أكد الدكتور محمد حسن فرغلي مدير عام قطاع الترويج بالهيئة العام للاستثمار امكانية وضع الخريطة الاستثمارية للسويس ضمن الخطة الاستثمارية للدولة ومحاولة جذب مزيد من المستثمرين ، و في نهاية المؤتمر أكد محافظ السويس على أن هذه الرؤية وضعت حتى عام 2050، وتشكيل لجنة متكاملة التخصصات لإدارة فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدا على تذليل كافة المعوقات و تيسير الاجراءات على المستثمرين ، ومثمنا لكل عروض جادة تطرح من قبل المستثمرين.

حضر المؤتمر الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام، وأحمد الوزيري السكرتير العام المساعد ومديري إدارات التخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية والاستثمار والشئون القانونية والأملاك الأميرية.