محافظ السويس يتابع العمل على طريق السخنة ويتفقد إحدى القرى السياحية المغلقة

السويس - صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم طريق السويس السخنة للوقوف على أعمال التطوير التى تتم بالطريق والتأكيد على إتمام هذا الإنجاز الحيوى فى التوقيت المحدد.



كما استمع محافظ السويس إلى شرح من الشركة المنفذة للأعمال حول أعمال التطوير التى تتم فى كل قطاع والخطة الزمنية للانتهاء من الطريق والذى يعد شريان حيوى للمناطق الصناعية والسياحية والطريق الذى يربط محافظة السويس بمحافظة البحر الأحمر ويربط منطقة السخنة بالزعفرانة ومنتجع الجلالة.



رافق المحافظ فى الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وقد التقى المحافظ باللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس أثناء تفقده عناصر تأمين الطريق واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أثناء تفقده تطوير الطريق والكبارى المنفذة.



من ناحية أخرى قام اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بجولة تفقدية مفاجئة لأحد القرى السياحية العاملة بمنطقة السخنة المغلقة للوقوف على أسباب توقف واغلاق العمل بها والاستماع إلى المقترحات لدفع عجلة العمل مرة اخرى لتشغيل هذا الصرح السياحى.



وطلب المحافظ إعداد تقرير كامل عن أحوال القرية والمعوقات والعقبات التى تعرقل عودة العمل والاقتراحات وعدد العاملين بها وعرضه عليه.