محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة الصحة بمشاركة رئيس جامعة قناة السويس

الإسماعيلية -صبرى

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة الصحة بالمحافظة، بمشاركة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وقيادات المنظومة الصحية في محافظة الإسماعيلية عدد من النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ناقش الإجتماع التحديات التي تواجه الخدمات الصحية، حيث أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف الجهود من جميع الأطراف لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات المنظومة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر مندور إلى استمرارية تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات جامعة قناة السويس رغم عمليات التطوير، كما عرض خطة تطوير المستشفيات والخدمات المقدمة، والموقف الحالي للمستشفيات الجامعية، مؤكداً أن مستشفيات جامعة قناة السويس لم تتوقف يومًا واحدًا عن تقديم الخدمات الطبية لمواطني الإسماعيلية، من خلال المستشفى التعليمي، المستشفى التخصصى، والمراكز الطبية التابعة للجامعة، برغم عمليات التطوير القائمة حاليًا، تمهيدا لإعتماد مستشفيات الجامعة من هيئة الرقابة والإعتماد وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقام الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، بعرض موقف التطوير وخطة الجامعة لإنهاء التطوير، بجانب عرض موقف الخدمات الحالية التي تقدمها مستشفيات الجامعة.

ونهاية الإجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى لمتابعة المنظومة أولا بأول، لحل كافة المشكلات و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

