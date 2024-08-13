محافظ الإسماعيلية: 1 سبتمبر أخر مهلة لبدء تشغيل التاكسى بالعداد

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لاستكمال مناقشة شكاوى المواطنين من تعريفة ركوب التاكسي داخل مدينة الإسماعيلية، وبحث سبل عودة تشغيل أتوبيسات مرفق النقل الداخلي بالمدينة وتوابعها.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومدير مشروع المواقف.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على وضع جدول زمني لكافة سيارات التاكسي بالمحافظة، لتركيب وضبط وتشغيل العداد وفقًا لآخر تعريفة ركوب تم اعتمادها، على أن يكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، أول أيام تشغيل التاكسي بالعداد بشكل إلزامي لكافة سيارات الأجرة بمحافظة الإسماعيلية.

مضيفًا، "سائق التاكسي هو مواطن بالطبع، وراحته وتوفير حياة كريمة له في أولوياتي، لذلك لابد من وضع آلية عادلة لتعريفة الركوب تضمن حق الراكب والسائق".

ووجَّه المحافظ بتسهيل إجراءات ضبط وتركيب العداد لكافة سيارات الأجرة، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، مع التوجيه بضبط العداد في المراكز المعتمدة سواء داخل الإسماعيلية، أو بالمحافظات المجاورة تسهيلًا على السائقين.

كما وجه بتلقي الشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، كافة شكاوى المواطنين بخصوص تعريفة الركوب على مدار الساعة على الخط الساخن 114، وعبر تطبيق واتساب على رقم01068409837 مطالبًا المواطنين بتوضيح رقم السيارة، الكود الملصق على السيارة، وتفاصيل الشكوى متضمنة مكان الركوب، مكان النزول، والأجرة التي تم دفعها في الشكوى، حتى تتمكن إدارة مرور الإسماعيلية من القيام بدورها وتطبيق القانون.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والخروج بتصور عام يتضمن خطوات تنفيذية لتشغيل مرفق نقل داخلي بمدينة الإسماعيلية وتوابعها للتخفيف على المواطنين، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وبقيمة عادلة.

