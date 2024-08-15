"غازبروم" الروسية: نواصل ضخ الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

أكدت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، أنها تواصل ضخ الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية من خلال محطة "سودجا" للغاز الواقعة فى مقاطعة كورسك الروسية، التى تشهد هجوما أوكرانيا.

وقالت "غازبروم" - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - إنها تواصل ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة "سودجا" بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني اليوم، عند 42.4 مليون متر مكعب.

ووفقا للشركة الروسية فإن حجم إمدادات الوقود الأزرق الحالي عبر هذا المسار يتوافق مع المستويات المعتادة لشهري يوليو ومطلع أغسطس.

وأثار الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك في جنوب غرب روسيا قلق الأسواق الأوروبية حول إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، إذ تحتوي المقاطعة الروسية على محطة سودجا للغاز، وأدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وتعد إمدادات الغاز عبر محطة سودجا المسار الوحيد في الوقت الراهن لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، وتقوم شركة "غازبروم" بضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المسار.