علاجات منزلية لتخفيف آلام قرحة الفم بسبب تناول الطعام الساخن

كتبت مروة هريدى

معظمنا مر بهذه التجربة، وهو التعرض لحرقة في الفم بسبب تناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة، ورغم أن الأمر قد يبدو مجرد إزعاج بسيط، إلا أن حرقة الفم يمكن أن تسبب الشعور بعدم الراحة يستمر لعدة ساعات، بل وحتى أيام، ولحسن الحظ، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية البسيطة في تخفيف الألم وتعزيز الشفاء بشكل أسرع، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

الحليب البارد لتخفيف حرقة الفم



إن شرب الحليب البارد يعد من أسرع الطرق وأكثرها فعالية في تخفيف الألم الناتج عن حرقة الفم، حيث تعمل درجة حرارة الحليب الباردة على تخفيف الألم بشكل فوري عن طريق تخدير المنطقة وتقليل الالتهاب، ويحتوي الحليب على بروتينات مثل الكازين، الذي يغطي الأنسجة المحروقة، مما يوفر طبقة واقية تساعد في الشفاء، وللحصول على أفضل النتائج، تناول رشفات صغيرة من الحليب البارد واحتفظ به في فمك لبضع ثوانٍ قبل بلعه.

العسل

يعتبر العسل بمثابة بلسم شفاء طبيعي، ويمكن أن يساعد وضع العسل على المنطقة المصابة بالحروق في تقليل الألم بشكل كبير ومنع العدوى بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يشكل العسل طبقة مهدئة فوق الحرق، مما يحبس الرطوبة ويعزز الشفاء بشكل أسرع، ولاستخدام العسل في علاج حروق الفم، ما عليك سوى تناول ملعقة صغيرة وتركها تذوب ببطء في فمك، لتغطي المنطقة المصابة، ويمكن تكرار هذه العملية عدة مرات طوال اليوم للتعافى.

الخصائص الطبية الفائقة للسمن



يُستخدم السمن منذ قرون كعلاج للحروق، حيث تعتبر خصائصها المبردة علاجًا مثاليًا للحروق في الفم، ولا يعمل السمن على تهدئة الحروق فحسب، بل يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في إصلاح الأنسجة، ولاستخدام السمن، خذ كمية صغيرة منه وقم بوضعها برفق على المنطقة المحروقة بإصبع نظيف، ويمكنك أيضًا ترك كمية صغيرة من السمن تذوب في فمك، مع التأكد من تغطيتها للمنطقة المصابة، فهذا العلاج التقليدي فعال بشكل خاص عند وضعه فور حدوث الحرق.

جل الصبار لتخفيف الألم بشكل فوري



يُعرف الصبار بخصائصه المبردة والشفائية، مما يجعله علاجًا شائعًا لأنواع مختلفة من الحروق، بما في ذلك تلك الموجودة في الفم، فإذا كان لديك نبات الصبار في المنزل، فما عليك سوى قطع ورقة ووضع الجل مباشرة على المنطقة المحروقة، ويساعد الجل في تقليل الألم والالتهاب وتسريع عملية الشفاء، وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الصبار الطازج، فإن استخدام جل الصبار النقي الذي يتم شراؤه من المتجر فعال أيضًا.

العلاج بالتبريد من خلال اللبن الرائب



يعتبر اللبن الرائب علاجًا ممتازًا آخر لحروق الفم، حيث تعمل درجة حرارته الباردة وقوامه الكريمي على تخفيف الشعور بالحرقة على الفور، كما تساعد البروبيوتيك الموجودة في اللبن الرائب في إصلاح الأنسجة التالفة وتقليل الالتهاب، ولاستخدام اللبن الرائب، خذ ملعقة واحتفظ بها في فمك لبضع ثوانٍ قبل بلعها.

السكر



قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن السكر يمكن أن يساعد في الواقع في تقليل آلام الفم المحروق، حيث تعمل حبيبات السكر على تحفيز إنتاج اللعاب، مما يساعد بدوره في تبريد الحرق وتعزيز الشفاء، ولاستخدام هذا العلاج، ضع كمية صغيرة من السكر على لسانك واتركها تذوب ببطء، حيث توفر هذه الطريقة راحة سريعة وهي حل مفيد عندما لا تتوفر علاجات أخرى بسهولة.