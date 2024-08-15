اليوم السابع
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عضو "السيادة السوداني": جميع مقار الجيش تعرضت لهجمات قوية

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:40 م
عضو "السيادة السوداني": جميع مقار الجيش تعرضت لهجمات قوية الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني
كتب محمد شرقاوى

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وجه التحية الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، جميع أفراد القوات المسلحة السودانية بمناسبة العيد السبعين، مواصلا: "قواتنا تحمي الأرض وتدافع عن الشعب السوداني".

وأضاف "جابر"، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جميع مقار الجيش تعرضت لهجمات قوية ونعمل على نشر القوات لتأمين الولايات، وتمكنت من صد الميليشيات".

وتابع عضو مجلس السيادة السوداني: "القوات المسلحة تعمل على تأمين كل المناطق بتكتيكات تناسب حجمها، لأن هذه الحرب انتقلت إلى حرب مدن وجماعات، وزاد فيها استخدام العربات، فهناك على سبيل المثال 6 عربات في إحدى المناطق تنفذ اعتداء وتغير مواقعها".







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