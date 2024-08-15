ضبط عصابة دولية حاولت تهريب مخدرات داخل حقائب مدرسية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط طرد بريدى عبارة عن "حقائب مدرسية" حال تصديره إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات، وبتفتيشه عثر بداخله على كمية لمخدر الآيس "الشابو" مخبأة داخل الحقائب المشار إليها.

بالفحص وإجراء التحريات برئاسة اللواء عبد الناصر موافى مدير مباحث المطار أمكن تحديد القائمين على تهريب الطرد المشار إليه تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية").



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وعثر بحوزتهم على (4,350 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (2 مليون جنيه تقريبًا).



أحد أفراد العصابة



المضبوطات



جانب من المضبوطات