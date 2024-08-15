روسيا: بريطانيا ولاتفيا تقودان مبادرة للناتو لتزويد أوكرانيا بآلاف المسيرات

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أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن المملكة المتحدة ولاتفيا سوف تترأسان مبادرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإرسال دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا.

وقال ميروشنيك - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج صرح - مرارا وتكرارا - بأن الحلف سيشتري طائرات مسيرة لإرسالها إلى أوكرانيا. كما أعلنت كل من المملكة الماحدة ولاتفيا أنهما ستقودان هذه المبادرة الرامية إلى تزويد كييف بالآلاف من الطائرات المسيرة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نشهد اليوم زيادة مطردة في عدد الجرائم المرتكبة من جانب الأوكرانيين باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة المقدمة من الغرب ضد السكان المدنيين".

وأعلن حلف الناتو - في وقت سابق - بأن قادة الناتو ستتخذ خطوات كبيرة لزيادة تعزيز الردع والدفاع، وتعزيز الدعم طويل المدى لأوكرانيا وتعميق الشراكات العالمية.