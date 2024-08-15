روسيا: أكثر من 8000 من سكان كورسك يقيمون فى مراكز الإقامة المؤقتة

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قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أكثر من ثمانية آلاف من سكان منطقة كورسك الحدودية المتاخمة لأوكرانيا، يقيمون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.



وأضافت الوزارة: "حتى اليوم، يقيم أكثر من 8 آلاف شخص، بينهم أكثر من 2500 طفل، في مراكز إيواء مؤقتة في 11 منطقة روسية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأشارت إلى أن العمل مستمر على توطين الأشخاص بشكل مؤقت وتزويدهم بكل ما يحتاجونه، وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء معظم سكان مناطق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا إلى أماكن آمنة.



وأضافت: "تمت إعادة توطين معظم سكان المناطق الحدودية في منطقة كورسك بشكل مؤقت وهم آمنون، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجلاء أكثر من 300 شخص إلى مناطق آمنة".