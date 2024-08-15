مستشار سابق لبوتين: سيطرة أوكرانيا على أراض بمنطقة كورسك ليس بنصر كبير

إبراهيم حسان

قال سيرجي ماركوف، مستشار الرئيس الروسي بوتين سابقا مدير معهد الدراسات السياسية الروسية، إن سيطرة أوكرانيا على جزء من أراضي منطقة كورسك ليس بنصر كبير لكن استفزاز لروسيا.

وأضاف "ماركوف"، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتابع هذه الأحداث في روسيا، ومن السيئ أن الجيش الأوكراني سيطر على جزء من أراضي كورسك، ولديّ أصدقاء هناك، وبالتأكيد ما يحدث مأساة للآلاف من الأشخاص الذين يعيشون هناك".

وتابع مستشار الرئيس الروسي بوتين سابقا ومدير معهد الدراسات السياسية الروسية: "الأمر يتعلق بـ200 ألف شخص عليهم أن يصبحوا لاجئين و150 ألفا منهم رحلوا إلى مناطق أخرى، و50 ألفا منهم مازالوا يتم استقبالهم من السلطات الروسية، و28 من الوفود في منطقة كورسك تسيطر عليها أوكرانيا جزئيا، لأنه لا توجد صفوف أمامية مستقرة هناك، وهذه الحرب تُخاض بمجموعات متحركة من الجيش الأوكراني الذي يحاول إحداث انفراجة بهدف السيطرة على هذه المنطقة"، مشددًا، على أن الجيش الروسي يحمي محطة كورسك بقوة.