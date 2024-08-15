رئيس وزراء فلسطين يدعو حكومة بريطانيا لاتخاذ إجراءات تجاه التوسع الاستيطانى

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بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفى، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، تطورات الأوضاع في المنطقة، ودفع الجهود لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الطارئة.



ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حكومة بريطانيا لاتخاذ إجراءات جدية وفعلية تجاه التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.



وثمن موقف بريطانيا عبر إصدارها إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا أكدت فيه ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل عاجل ودون قيود، كما ثمن استئناف الحكومة البريطانية دعمها للأونروا، وتقديمها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



من جانبه، أكد فالكونر، ضرورة وقف إطلاق النار، معبرًا عن قلقه من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومخاطر التصعيد في المنطقة.