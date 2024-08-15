اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 02:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حزب الله يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الإسرائيلى فى المالكية وخربة ماعر

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:00 م
حزب الله يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الإسرائيلى فى المالكية وخربة ماعر جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أعلن حزب الله استهداف نقطة تمركز للجيش الإسرائيلى فى موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيان له اليوم ، الخميس وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية ، أنه شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة.

وفي سياق آخر أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوم الخميس، في بيان لها وفقاً لوكالة الوطنية اللبنانية، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطنين بحالة اختناق حادة استدعت إدخالهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث عولجا في قسم الطوارئ.







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