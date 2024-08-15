جانتس لنتنياهو: كن شجاعا لمرة وتوقف عن العبث بمصير إسرائيل

وكالات

وجه زعيم حركة معسكر الدولة فى إسرائيل، بينى جانتس، الخميس، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهما إياه بالعبث بمصير البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال جانتس لنتنياهو بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حان الوقت لكى تتوقف عن العبث بمصير الحكومة"، وأضاف غانتس فى حديثه لنتنياهو: "يجب أن تتعامل فقط مع مصير البلاد، لمرة واحدة كن شجاعا".

ونقل موقع واللا الإسرائيلى عن جانتس قوله أيضا: "الأسرى الإسرائيليون لم يعد لديهم مزيد من الوقت".

وكان جانتس قد انسحب فى يونيو الماضى من مجلس الحرب الإسرائيلى بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب فى غزة، وقد أمهل جانتس نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع إستراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.

وقال جانتس إن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفا أن الانتصار الحقيقى يتمثل بإعادة المخطوفين وأن النصر العسكرى ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.

ودعا جانتس لانتخابات جديدة وطالب بفتح تحقيق فى أحداث السابع من أكتوبر.