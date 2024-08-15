جامعة الزقازيق فى قائمة أفضل 700 جامعة عالميا والثالث مكرر محليا بتصنيف شنجهاى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2024 إنجازاً غير مسبوقاً لجامعة الزقازيق، حيث قفزت الجامعة هذا العام 100 مركز عالمي مقارنة بالعام الماضي حيث كانت ضمن قائمة أفضل 800-901 جامعة عالمية، لتصبح هذا العام ضمن قائمة أفضل 701-800 جامعة على مستوى العالم من بين أكثر من 25 ألف جامعة تُقيم عالميًا، ومن بين ثماني جامعات مصرية تم إدراجهم في هذا التصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، بمجهودات أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة في النشر الدولي للأبحاث والتي ساهمت في استمرار حصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز وفقاً لتصنيف شنغهاي الدولي 2024، والذي ضم (20) جامعة إفريقية و(25) جامعة عربية، بالإضافة إلى (8) جامعات مصرية وهم: ( الزقازيق، والقاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والأزهر، وطنطا، وقناة السويس)، مشيراً إلى أن تصنيف “شنغهاي” قد كشف عن لائحة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم لهذا العام، ولم تستطع دول عديدة من إفريقياً والشرق الأوسط حجز مكان لها في هذا التصنيف، وعبر عن فخره بالإنجاز الذي حققته الجامعة في تصنيف شنغهاي الدولي 2024 وانضمامها لقائمة أفضل 701-800 جامعة على مستوى العالم، والذي يعكس جهود الجامعة المبذولة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وقدرتها على المنافسة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تصنيف شنغهاي الدولي يعد من أهم وأصعب تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات في هذا التصنيف وفقاً لترشيح الجامعة، وإنما وفقاً لتحليل الفريق القائم على تصنيف أداء كافة الجامعات بالعالم، واختيار أفضل 1000 جامعة فقط، مؤكداً حرص الجامعة على بذل المزيد من الجهود، وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية لأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي أن التصنيف الصيني الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاي" (ARWU) تم نشره لأول مرة في يونيو 2003م من قِبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوي منذ عام 2009م، حيث يتم التصنيف بين أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم سنويًا، ليتم نشر أفضل ألف جامعة عالمية.

وأضافت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف أن الجامعة تدعم جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ على مكانتها الدولية التي حققتها خلال الفترة الماضية للوصول للعالمية ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليًا في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثي والمجتمعي والابتكار وزيادة عدد الأوراق المنشورة في مجلات Science Citation Index Expanded (SCIE)) و (Social Science Citation Index (SSCI) ويعد ذلك مؤشر قوي على النمو المستمر في إنتاجية البحث وجودة الانتاج العلمي للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات والذي يعرف بـ"التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" (ARWU): يعتمد بالأساس على 6 معايير رئيسة هى: عدد الفائزين بجوائز نوبل وميدالية فيلدز الفائزين من خريجى الجامعة، ومن أعضاء هيئة التدريس الحاليين ويمثل هذا المعيار (20%)، ونجاح الخريجين ويمثل هذا المعيار (10%)، وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتين ويمثل هذا المعيار (20 %)، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث، والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية ويمثل هذا المعيار (20%)، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة (20%)، والأداء الأكاديمي، ويمثل هذا المعيار (10%)