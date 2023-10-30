زراعة جامعة كفر الشيخ ترتقى للمركز 39 على مستوى كليات الزراعة عالميا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، ارتقت في تصنيف شنغهاي الدولى للتخصصات الأكاديمية للمركز 39 على مستوى العالم لعام 2023 بعدما كانت قد حصلت على المركز 101-150 في تصنيف العام الماضي 2022، مقدما التهنئة للدكتور يحيى زكريا عيد عميد الكلية، ولجميع منتسبي الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ، نظرا لإسهاماتهم العلمية والتي كان لها الأثر الأكبر في الوصول لهذه المكانة المرموقة على المستوى الدولى.

وأضاف دسوقي، أن هناك حرص دائم لاتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

قال الدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الكلية والجامعة في التعليم والبحث العلمي حيث أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة عامة والكلية بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.