جامعة الإسكندرية تناقش حل مشكلات الطلاب الوافدين وتقديم تسهيلات لهم

الإسكندرية أسماء على بدر

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد صباح اليوم، الخميس، الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين بقطاع الدراسات العليا والبحوث، مؤكدا علي ضرورة تشجيعهم على الدراسة بجامعة الإسكندرية وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم ، وتيسير كافة إجراءات التقدم للدراسة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات والعليا، ، باعتبارهم مصدر لدعم إقتصاد الدولة، ودعم لدور مصر الريادي في مجال التعليم العالى.

وأشار الدكتور هشام سعيد أن مجلس الدراسات العليا والبحوث تابع أعمال اللجنة المنوط بها توحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وأشار أن المجلس استعرض مجموعة من التصاميم المختلفة لشكل الشهادات للوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحدا وبشكل يليق بجامعة الإسكندرية وخريجيها، مؤكدا أنه سوف يتم أيضا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة.

وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة ساوثهامبتون البريطانية، وإتفاقية التعاون بين كلية العلوم جامعة الإسكندرية وشركة فيتا بيوتكس للصناعات الدوائية.

كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين والمهمات العلمية والبعثات والإجازات الدراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.



