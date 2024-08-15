تعرف على أقسام كلية زراعة الشاطبى فى جامعة الإسكندرية

تعتبر كلية زراعة جامعة الإسكندرية الشاطبى من أكبر الكليات، كما أن مجالات العمل التى تؤهل لها الكلية مختلفة.
"اليوم السابع" يستعرض أقسام كلية زراعة الشاطبى جامعة الإسكندرية فى النقاط التالية..
1- الهندسة الزراعية
2- قسم خضر
3- قسم الزهور والنباتات الزينة وتنسيق الحدائق
4- قسم الفاكهة
5- قسم المحاصيل الحقلية
6- قسم غابات وأشجار خشبية
7- قسم إنتاج حيوانى
8- قسم دواجن
9- قسم علوم الأغذية
10- قسم كيمياء
11- قسم تنقية البان
12- قسم أمراض نبات
13- قسم الحشرات
14 - قسم الأراضي والمياه
15- قسم الإرشاد الزراعي
16- قسم الاقتصاد وإدارة الاعمال الزراعية
17- قسم الاقتصاد المنزلي
18- قسم التنمية الريفية
19- قسم الوراثة
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