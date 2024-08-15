اليوم السابع
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تعرف على أقسام كلية زراعة الشاطبى فى جامعة الإسكندرية

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:00 ص
تعرف على أقسام كلية زراعة الشاطبى فى جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعتبر كلية زراعة جامعة الإسكندرية الشاطبى من أكبر الكليات، كما أن مجالات العمل التى تؤهل لها الكلية مختلفة.

"اليوم السابع" يستعرض أقسام كلية زراعة الشاطبى جامعة الإسكندرية فى النقاط التالية..

1- الهندسة الزراعية

2- قسم خضر

3- قسم الزهور والنباتات الزينة وتنسيق الحدائق

4- قسم الفاكهة

5- قسم المحاصيل الحقلية

6- قسم غابات وأشجار خشبية

7- قسم إنتاج حيوانى

8- قسم دواجن

9- قسم علوم الأغذية

10- قسم كيمياء

11- قسم تنقية البان

12- قسم أمراض نبات

13- قسم الحشرات

14 - قسم الأراضي والمياه

15- قسم الإرشاد الزراعي

16- قسم الاقتصاد وإدارة الاعمال الزراعية

17- قسم الاقتصاد المنزلي

18- قسم التنمية الريفية

19- قسم الوراثة







محافظة الإسكندرية

كلية زراعة الشاطبى

جامعة الإسكندرية




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