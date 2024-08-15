ثقافة الأقصر تنظم ورش حاسب آلى ورسم وفنون تشكيلية لدعم الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث أعد قصر ثقافة حاجر العديسات من داخل نادى التكنولوجيا ورشة حاسب آلى تنفيذ صفاء عبد العاطى وتكملة شرح hardware ، وحدات الإدخال والإخراج وشرح software.

ونفذت داخل قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم على الوجوه للأطفال نفذتها شيرين محمد خير أخصائى فنون تشكيلية بالقصر، كما نفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ ياسر الجيلانى، وأعدت مسابقة ثقافية للأطفال واختبر معلوماتك أدارها عماد الدين، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافى أدارته أسماء محمد خليل، ونفذت ورشة أشغال يدويه عمل مفرش تنفيذ فاطمة أحمد.

وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى ورشة أشغال يدوية عمل ميدالية بالخرز نفذتها فاطمة أحمد، ونفذ بقصر ثقافة الأقصر ورشة ميدالية دندش نفذتها أنوار أيمن مستخدمة مسامير مقطرة، حلقات، اشكال، خرز، سلسلة، ميدالية، وأقام قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير تنفيذ هند مصطفى.

فيما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا مفتوحا يتضمن"اكتشاف مواهب، فقرات ترفيهية،مسابقة ثقافية، وورش حكي، ورسم وابتكارات بورق الفوم"، ونفذت ورشة مشغولات يدوية ديكور المنزل نفذتها أسماء أحمد، وورشة تعليم الخياطة نفذتها أسماء أحمد، وأعدت ورشة تعليم الرسم للأطفال "تعليم الأطفال كيفية رسم شكل الفيل" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان "حادي الهموم"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان "وجود"، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية وقصيدة بعنوان" علامات ترقيم" للشاعر أحمد مطر، وقصيدة بعنوان" آخر عمارة في المساكن، مهاجر"، للشاعر عادل دنقل، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس عن "التسامح" أداء صابرين محمد، كما أعد قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى للمنشد علي سيد محمد قصيدة "انت فينا"، بالإضافة إلى ذلك أعد معرض لأعمال الورش تنفيذ محمد إبراهيم محمد.



ثقافة الأقصر تنظم ورش حاسب آلى ورسم وفنون تشكيلية



جانب من الفعاليات الثقافة وورش الحاسب الآلى للأطفال