اليوم السابع
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توزيع وجبات ضمن مبادرة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى وبنك الطعام بكفر الشيخ.. صور

الخميس، 15 أغسطس 2024 03:22 م
توزيع وجبات ضمن مبادرة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى وبنك الطعام بكفر الشيخ.. صور إعداد الوجبات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى ضمن فعاليات حملة إيد واحدة تقديم وجبات ساخنة لعدد من الأطفال بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وعبر أولياء أمور الأطفال عن شكرهم للتحالف لتوفير تلك الوجبات لأطفالهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لمبادرات العمل الأهلي.

ويتم تقديم الوجبات للأطفال 5 أيام في الأسبوع بدء من يوم الأحد حتى يوم الخميس، وتتنوع الوجبات اليومية، والتي تضم لحوم وسلطات وفاكهة، وعصير، مما دفع عدد كبير من الأطفال في التوجه لتلك الحضانات، للاستفادة من تلك الوجبات الصحية، والتي يعدها متخصصون في الطهي، في ظل الحرص على الإجراءات الاحترازية.

ويحرص التحالف الوطني وبنك الطعام على نقل المواد الجافة أو اللحوم بطريقة آمنه جدا تحفظ المكونات الغذائية من أى تلوث بعربات مجهزه للنقل، وبعد استلام المواد الغذائية يتم تخزينها في المخازن المعدة بمعايير السلامة وتم تدريب فريق العمل من قبل متخصصين بنك الطعام بطرق التخزين الآمنة.

كما تم تدريب فريق المطبخ من قبل متخصصين بنك الطعام على طرق السلامة والصحة الغذائية مثل ارتداء الكمامات والجوانتي و غطاء الرأس وطرق التعقيم، كما تم تدريب فريق العمل من قبل متخصصين بنك الطعام على طرق الطهي والتعامل مع كل أصناف المواد الغذائية لطهي الوجبات بطريقة امنة، كما تم تدريب فريق العمل من قبل متخصصين بنك الطعام علي طرق تقديم الوجبات بطريقة امنه جدا في الغرف المخصصة للاطعام.

اعداد الوجبات
اعداد الوجبات

 

اعداد الوجبات من خلال متخصصين في الطهي
اعداد الوجبات من خلال متخصصين في الطهي

 

اعداد كفتة للأطفال
اعداد كفتة للأطفال

 

الحرص على طهي الأطعمة
الحرص على طهي الأطعمة

 

تسوية الكفتة للأطفال
تسوية الكفتة للأطفال

 

تقديم الوجبات للأطفال بالحضانة
تقديم الوجبات للأطفال بالحضانة

 

تقديم الوجبات للأطفال
تقديم الوجبات للأطفال

 

توفير الفاكهة ضمن الوجبات للأطفال
توفير الفاكهة ضمن الوجبات للأطفال

 

توفير عدد كبير من الوجبات
توفير عدد كبير من الوجبات

 

توفير وجبات أسبوعية للأطفال
توفير وجبات أسبوعية للأطفال

 

طهي الأطعمة
طهي الأطعمة

 

مراعاة النظافة والحرص على صحة الأطفال
مراعاة النظافة والحرص على صحة الأطفال

 







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