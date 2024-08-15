تنفيذ أعمال التطهير الدورى لمطابق الصرف الصحى بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أعمال التطهير الدورية لـ177 مطبقا بمدينة بني سويف، حيث شملت "شارع الروضة من كورنيش النيل حتي عزبة عزوز، شارع النصر، شارع عبدالحكيم مجاور، شارع كمال محمد، شارع الجلاء، شارع 6، شارع الاباصيري، شارع احمد لمامه، شارع عبدالسلام عارف، شارع الشامية و شارع عمر بن الخطاب"، طبقاً للخطة الموضوعة والتي يتم تنفيذها من خلال فريق عمل مدرب و ذو كفاءة لضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي و التخلص الآمن منه.

وقدمت رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للقائمين على أعمال التطهير بمدينة بني سويف تحت إشراف المهندس مدير عام فرع الشركة ببني سويف، والتي استمرت أعمال التطهير فيها من مساء أمس حتي صباح اليوم و العمل علي قدم وساق لسرعة الأنتهاء من أعمال التطهير للوصول بالخدمات المقدمة للمواطنين إلي أفضل مستواياتها و بالجودة المطلوبة.

وقالت المهندسة دينا عمر إن تلك الأعمال تأتى ضمن اهتمام وحرص الشركة المستمر بالصيانة الدورية والتطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات و الإهتمام بنظافتها، و الإلتزام بمهمات السلامة و الصحة المهنية، ويتم المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية و الدورية طوال 24 ساعة علي مستوي المحافظة ومتابعة سير العمل بجميع المواقع و التأكيد علي جودة العمل و حسن إستغلال الموارد التي تؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.