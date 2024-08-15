تنظيم معسكرات صيفية لطلاب مدارس سوهاج لرفع الوعى البيئى

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج البدء فى تنظيم معسكرات صيفية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية وطلاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بهدف رفع الوعى المائى البيئى والصحى لدى التلاميذ وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة بالمعسكر على مدار يومين.

وأضاف أن الشركة حريصة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التى من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كل الفئات بجميع مراكز المحافظة لرفع الوعى المائى لكل شرائح المجتمع بما فى ذلك النشء الصغير لخلق جيل يدرك أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن المعسكر يضم ندوات ولقاءات توعوية للمشاركين ورحلات تعريفية لمحطات المياه لمعرفة مراحل تنقية المياه وحث الطلاب بالحفاظ على المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك كما شهد المعسكر تنفيذ مسابقات ثقافية والعاب تفاعلية، وتوزيع مجموعة من الجوائز التحفيزية على جميع الطلاب بالإضافة إلى هدايا للطلاب المتميزين وكذلك زياره الخط الساخن وجولة لمركز خدمة العملاء بالشركه للتعريف عن الخدمات التى تقدمها الشركة لتلبية احتياجات المواطنين.