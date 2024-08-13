اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الأولى.. توافد الطلاب على معامل التنسيق لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:56 ص
تنسيق المرحلة الأولى.. توافد الطلاب على معامل التنسيق لتسجيل الرغبات معامل التنسيق
محمد صبحى

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شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة القاهرة، توافد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكترونى ، فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى.

وسجل الحد الأدنى فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% ،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم - وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم - تسجيل رغباتهم حاليًا.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وأكد مكتب التنسيق اتاحة تعديل الرغبات للطلاب على موقع التنسيق طوال أيام المرحلة الأولى للتنسيق المحددة لتسجيل الرغبات.

 

 







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