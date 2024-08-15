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تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق وقواعد ترتيب اختيار الرغبات

الخميس، 15 أغسطس 2024 06:00 ص
تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق وقواعد ترتيب اختيار الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

 

وفيما يلى قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.







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