تشكيل أول شعبة للتطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط، عن تشكيل أول شعبة التطوير العقاري، حيث أجريت انتخابات داخلية لاختيار رئيس الشعبة وأعضائها لأول مرة.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار محمد العرابي رئيسًا، ليصبح أول رئيس للشعبة وبعضوية كلا من: حسام العلوى، يزيد هوى، السيد ابوالجود، صلاح البرلسى، ماجد البسيونى، محمد المتولى خليل، هشام سليمان، غانم كمال البرلسى، محمد عمر عبدالحليم، عمرو كيوان، احمد الطوبشي.

وصرح محمد العرابي رئيس الشعبة ، أن الشعبة هي الأولى من نوعها بدمياط، وستكون قاطرة تنمية عقارية جديدة في انحاء محافظة دمياط من خلال عدة اختصاصات لتنظيم العمل العقاري، وتطوير الجوانب الاقتصادية العقارية، ووضع ميثاق شرف يلتزم به القائمين على النشاط العقاري.



وكشف العرابي، عن أهداف الشعبة وهي الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك والعمل على انضباط السوق، ووضع ضوابط من خلال التعاون بين الغرفة التجارية والجهات المنظمه لعمل برامج تدريبيه وتبادل الخبرات لارتقاء بمستوى الممارسين للنشاط العقاري وفق القواعد التى يقرها مجلس إدارة الغرفة.