بوتين: سنستمر فى دعم الرحلات الجوية إلى منطقة كالينينجراد

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الفيدرالية ستواصل دعم الرحلات الجوية إلى منطقة كالينينجراد، وأضاف بوتين - خلال لقائه مع القائم بأعمال حاكم منطقة كالينينجراد أليكسى بيسبروزفانيخ - : "سنفعل ما اتفقنا عليه مع الحاكم السابق أنطون عليخانوف.. فيما يتعلق باستمرار تذاكر الطيران لمنطقة كالينينجراد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وتابع الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالنقل البحرى - فهو الآن الشريان الرئيسي لتسليم وتصدير البضائع - ومن المقرر تسليم عبارة أخرى إلى كالينينجراد في حوض زفيزدا لبناء السفن فى أواخر عام 2028، وعبارة أخرى فى عام 2029".