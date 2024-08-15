اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 04:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: سنستمر فى دعم الرحلات الجوية إلى منطقة كالينينجراد

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:00 ص
بوتين: سنستمر فى دعم الرحلات الجوية إلى منطقة كالينينجراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الفيدرالية ستواصل دعم الرحلات الجوية إلى منطقة كالينينجراد، وأضاف بوتين - خلال لقائه مع القائم بأعمال حاكم منطقة كالينينجراد أليكسى بيسبروزفانيخ - : "سنفعل ما اتفقنا عليه مع الحاكم السابق أنطون عليخانوف.. فيما يتعلق باستمرار تذاكر الطيران لمنطقة كالينينجراد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وتابع الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالنقل البحرى - فهو الآن الشريان الرئيسي لتسليم وتصدير البضائع - ومن المقرر تسليم عبارة أخرى إلى كالينينجراد في حوض زفيزدا لبناء السفن فى أواخر عام 2028، وعبارة أخرى فى عام 2029".







بوتين

روسيا

كالينينجراد

موسكو




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