بوتين: نولي اهتمامًا خاصا لما يُجرى في فلسطين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من انشغال روسيا بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلا أنها لازالت تولي اهتمامًا خاصًا لما يُجرى في فلسطين.



وقال بوتين - خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو - : "إن الجميع أصبح يدرك الآن أن روسيا يتعين عليها الدفاع عن مصالحها، وعن شعبها باستخدام السلاح. لكننا مع ذلك نولي اهتمامًا خاصًا لما يجري في الشرق الأوسط وفي فلسطين".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وشدد على أن روسيا لديها روابط قوية مع العالم العربي بشكل عام وفلسطين على وجه خاص، مُشيرًا إلى أن موسكو كانت تقف دائمًا مع تسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل سلمي وأن موقف روسيا إزاء القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير.



وأضاف: "أننا نيقن بأنه كي يتحقق سلام دائم ومستقر في المنطقة فأنه لابد من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية أولا وقبل كل شىء".