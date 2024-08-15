بعد تورط فتوح.. 10 رياضيين تورطوا فى قضايا تعاطى المواد المخدرة

كتب – أحمد عبد الهادى

هناك العديد من اللاعبين الرياضيين الذين تورطوا في قضايا تعاطي المواد المخدرة، سواء أثناء مسيرتهم الرياضية أو بعد انتهاءها، وبعد قرار النيابة العامة بإحالة قضية اللاعب أحمد فتوح لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطا وتعاطى وحيازة مخدر الحشيش، توضح اليوم السابع فيما يلي قائمة ببعض هؤلاء اللاعبين الذين تورطوا في قضايا تعاطى المخدرات:

1. دييغو مارادونا (كرة القدم):

- يُعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لكنه تورط في عدة فضائح متعلقة بتعاطي الكوكايين خلال مسيرته المهنية، مما أثر على حياته الرياضية والشخصية.

2. مايكل فيلبس (السباحة):

- الحاصل على 23 ميدالية ذهبية أولمبية، تورط في فضيحة عام 2009 عندما تم نشر صورة له وهو يدخن الماريجوانا. تعرض لعقوبات تأديبية لكنه عاد لاحقًا للتألق في الأولمبياد.

3. أندريه أغاسي (التنس):

- أحد أفضل لاعبي التنس في العالم في التسعينات، اعترف في سيرته الذاتية بتعاطي الميتامفيتامين خلال فترة من مسيرته، مما صدم عالم الرياضة.

4. جون جونز (الفنون القتالية المختلطة):

- بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، تورط في فضائح متعددة متعلقة بتعاطي الكوكايين والمنشطات. تم إيقافه عدة مرات لكنه يظل واحدًا من أبرز الأسماء في الرياضة.

5. بول غاسكوين (كرة القدم):

- لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، عانى من مشاكل تعاطي الكحول والمخدرات بعد اعتزاله، وأثرت هذه المشاكل على حياته الشخصية بشكل كبير.

6. لينزي لوهان (كرة القدم الأمريكية):

- لاعب الدوري الأمريكي لكرة القدم، تورط في عدة فضائح متعلقة بتعاطي المخدرات والكحول مما أدى إلى توقف مسيرته الرياضية.

7. تايسون فيوري (الملاكمة):

- بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، اعترف بتعاطي الكوكايين بعد فوزه بلقب العالم، مما أدى إلى تجريده من الألقاب وتوقفه عن المنافسة لفترة قبل عودته بقوة.



8. ليوست هاملتون (سباقات الفورمولا 1):

- تورط في فضائح متعلقة بتعاطي الكوكايين في فترات سابقة، لكنه عاد إلى السباقات بعد فترة تأهيل.

9. ريكاردو كاكا (كرة القدم):

- اللاعب البرازيلي السابق، عانى من مشاكل متعلقة بتعاطي المخدرات في مراحل متقدمة من مسيرته الرياضية.

10. مارتينا هينغيس (التنس):

- اللاعبة السويسرية الشهيرة، أُدينت بتعاطي الكوكايين عام 2007، مما أدى إلى ابتعادها عن الملاعب لفترة.