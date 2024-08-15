انطلاق حصاد محصول الأرز صنف سوبر 3030 بغيطان محافظة الشرقية

الشرقية- حمدى عبد العظيم وفتحية الديب

محصول الأرز الذي يعد محصولا استراتيجيا باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية، ويعد ثروة زراعية وقومية هامة ويعتبر المحصول الأول لدى المزارع الشرقاوى فى فصل الصيف.

وشهدت قرية الجواشنة التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بداية انطلاق حصاد لـ محصول الأرز، فى حقل منزرع بأساليب الزراعة الحديثة من الصنف سوبر 303 قصير العمر، يقاوم التغيرات المناخية، ويوفر أكثر من 30% من الاحتياجات المائية والإنتاجية المتوقعة عالية حوالي 4,5 طن للفدان.

وذلك بحضور، الدكتور حمدى موافى، أستاذ بمعهد البحوث الزراعة، مخترع صنف سوبر 303، والمهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الارشاد، والمهندس احمد العساس، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، والمهندس صلاح محى، مدير إدارة ديرب نجم الزراعية، وجمع غفير من المزارعين بنطاق مركز ديرب نجم.

وبدأت عملية الحصاد فى حقل للمزارع رجب مصطفي، منزرع بمساحة ثمانية أفدنة، لصنف سخا سوبر 303، بالإضافة إلى مساحات أخري من أصناف أرز متنوعة.، عمر الصنف 110-115 يوم و الإنتاجية المتوقعة تزيد عن 4.5 طن/ف والاحتياجات المائية 4000 م3/ ف، وتمت زراعته بطريقة الشتل اليدوي.

ومن مميزات الصنف من واقع التجربة هى توفير في فترة النمو 20% عن أفضل الأصناف المحلية و زيادة في الإنتاجية أكثر من 30% عن أبكر الأصناف المنزرعة (جيزة 177) وتوفير في الاحتياجات المائية أكثر من 30% عن أفضل الأصناف المنزرعة و التكيف والتحمل للتغيرات المناخية والضغوط البيئية ( حرارة – جفاف –ملوحة).



انطلاق موسم حصاد الأرز



انطلاق حصاد الأرز بغيطان الشرقية



ندوة زراعية لبداية انطلاق حصاد الأرز بالشرقية