اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المركز السورى للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة فى عدة محافظات

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:19 ص
المركز السورى للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة فى عدة محافظات مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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أعلن المركز السورى للزلازل، أن محطات الرصد الزلزالى سجلت 8 هزات أرضية ضعيفة فى عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز فى بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزات تراوحت شداتها بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم، وفى لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفى شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً هزتين الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 46 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.







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