اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 05:27 م
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الطرق الصوفية بالشرقية تتحرك لإنقاذ ضريح العالم القرآنى "الشيخ المخللاتى"

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:02 م
الطرق الصوفية بالشرقية تتحرك لإنقاذ ضريح العالم القرآنى "الشيخ المخللاتى" ضريح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأست لجنة من مشايخ الطرق الصوفية، بمحافظة الشرقية، لحماية  ضريح العلامة القرآني الشيخ المخللاتي من علماء رسم المصحف أو بالاصطلاح الحديث عالم من علماء الاملاء و الضبط معا، وفق الرسم العثماني، بمدينة بلبيس من تعديات علية.

وقال الشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية، بمحافظة الشرقية، ان الضريح الذي عمرة يتجاوز قرون،  ان المنزل المجاور له سبق و صدر قرار ازالة للمنزل المجاور له، قام صاحبه بتعدي علي حدود الضريح لضم مساحتها له، علية تحركت المشيخية، وابلغ رئاسة المدينة و الجهات التنفيذية و لجنة هندسية لرسم حدود الضريح و حمايتها من تعديات.


وعن إعادة ترميم الضريح، قال إنه عرض أهل الخير التبرع لاعادة ترميمة، و انه فور إنتهاء اجراءات حماية الحدود من تعديات، سيتم دراسة ترميمة من خلال لجنة هندسية، وحالته الانشائية، وتحديد التكلفته.


الشيخ أبو عيد رضوان المخللاتي ح 1834- 1893 عالم من علماء رسم المصحف أو بالاصطلاح الحديث عالم من علماء الإملاء والضبط معا ، لعب دورا رائدا في المجال الذي نبغ فيه بفضل سعة أفقه و علمه.

 







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