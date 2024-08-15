الطرق الصوفية بالشرقية تتحرك لإنقاذ ضريح العالم القرآنى "الشيخ المخللاتى"

الشرقية - إيمان مهنى

ترأست لجنة من مشايخ الطرق الصوفية، بمحافظة الشرقية، لحماية ضريح العلامة القرآني الشيخ المخللاتي من علماء رسم المصحف أو بالاصطلاح الحديث عالم من علماء الاملاء و الضبط معا، وفق الرسم العثماني، بمدينة بلبيس من تعديات علية.

وقال الشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية، بمحافظة الشرقية، ان الضريح الذي عمرة يتجاوز قرون، ان المنزل المجاور له سبق و صدر قرار ازالة للمنزل المجاور له، قام صاحبه بتعدي علي حدود الضريح لضم مساحتها له، علية تحركت المشيخية، وابلغ رئاسة المدينة و الجهات التنفيذية و لجنة هندسية لرسم حدود الضريح و حمايتها من تعديات.



وعن إعادة ترميم الضريح، قال إنه عرض أهل الخير التبرع لاعادة ترميمة، و انه فور إنتهاء اجراءات حماية الحدود من تعديات، سيتم دراسة ترميمة من خلال لجنة هندسية، وحالته الانشائية، وتحديد التكلفته.



الشيخ أبو عيد رضوان المخللاتي ح 1834- 1893 عالم من علماء رسم المصحف أو بالاصطلاح الحديث عالم من علماء الإملاء والضبط معا ، لعب دورا رائدا في المجال الذي نبغ فيه بفضل سعة أفقه و علمه.