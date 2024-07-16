شيخ الطرق الصوفية: عهد الأزهرى فى الأوقاف يتسم بالتنسيق الكامل تحت مظلة الأزهر

كتب لؤى على

أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية عن سعادته بإعلان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن التنسيق مع كافة المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى ترحيب الأوساط الصوفية بقرار اختيار الدكتور أسامة الأزهرى وزيرا للأوقاف فهو عالم وسطي المنهج.

ووجه "القصبي" التحية للدكتور أسامة الأزهري؛ لإعلانه في أثناء استعراض برنامج الوزارة خلال الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، التنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه الروح الطيبة التي هلت نفحاتها ونسائمها المباركة مع تولي "الأزهري" حقيبة وزارة الأوقاف.



وأوضح القصبي أنه سيكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين وزارة الأوقاف والطرق الصوفية لنشر المنهج الإسلامي الوسطي في مصر فالطرق الصوفية تعمل دائما جنبا إلى جنب مع وزارة الأوقاف لتحقيق الأهداف المشتركة من المؤسستين.