الصحة العالمية تحذر من جدرى القرود.. فئات أكثر عرضة للمرض وأبرز التطعيمات

مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس جدري القرود في عدد من الدول الأفريقية مما يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، ومع تصريحات وزارة الصحة المصرية بتطوير البرتوكول الخاص بالتعامل معه، نتعرف خلال الأسطر القادمة على أبرز اللقاحات التي تساعد في تقليل فرص الإصابة، والفئات الأكثر عرضة.
أوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes و "cdc"، أن جدري القرود هو مرض فيروسي، وهو نوع من جنس الفيروسات الأورثوبوكسية، قد تظهر الأعراض في البداية على شكل حمى شديدة وصداع مصحوب بآلام في العضلات، ومن المرجح أيضًا أن يعاني المصابون من نقص الطاقة في الأيام الخمسة الأولى بعد الإصابة بالمرض، وقد تشمل الأعراض الأخرى آلام الظهر، وتورم الغدد، والرعشة، والإرهاق، وآلام المفاصل.
وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن فيروس الجدري وفيروس جدري القرود مرتبطان، لأنهما ينتميان إلى عائلة فيروسات "الجدري" العلمية، لذا فقد ثبت أن بعض اللقاحات التي يتم إعطاؤها للوقاية من الجدري تمنع كذلك جدري القرود، كما أن لقاح ACAM2000 ولقاح جينيوس، يمكن استخدامهما للوقاية من جدري القرود لأن الفيروس المسبب له قريب الصلة بفيروس الجدري، وثبت نجاحهما بنسبة 85 %.
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