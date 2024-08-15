السكة الحديد محذرة من اقتحام المزلقانات: تعطل سير القطارات

كتب سيد الخلفاوى

https://www.facebook.com/presidency.affairs.ENR/videos/544684871418639

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين و قائدي المركبات بعدم إقتحام المزلقانات او السير عكس الاتجاه أثناء غلقها وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

ونشرت الهيئة فيديو يوضح بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنني أثناء عبورهم السكة الحديد واقتحام البعض للمزلقنات، وانشاء المزلقانات العشوائية.

وشهدت السكة الحديد تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح، وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم و432 مفتاح، كما تم الانتهاء من تطوير 421 محطة، وجاري تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل سير القطارات.