مصرع شخص في حادث اصطدام سيارة بتوك توك على مزلقان ذكي في قها والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان ذكي بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة بتوك توك، باتجاه مدينة بنها، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي لعمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة بتوك توك بمنطقة مزلقان ذكي بنطاق قسم شرطة قها علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتوك توك بمنطقة مزلقان ذكي بنطاق قسم شرطة قها علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعي "محمود شريف سعداوى كامل"، 28 سنة، ومقيم الفؤادية مركز طوخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قها المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.