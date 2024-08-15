السجن 3 سنوات لعاطل سرق 3 مواتير من أعلى عقار وهدد صاحبهم بمطواة للهرب بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بسرقة 3 مواتير من أعلى عقار رفقة متهم أخر سبق الحكم عليه، وتهديد صاحبهم بسلاح أبيض "مطواة" والفرار من محل الواقعة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35513 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2970 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه س ع"، سبق الحكم عليه، و "مصطفى ا ف"، 28 سنة، عاطل، المتهم الحالي، لأنهما في يوم 14 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق "3 مواتير"، والمملوكة للمجني عليه "مصطفي محمد عبد الرحمن"، وكان ذلك ليلاً وبطريق الإكراه الواقع علية حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض "كتر".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهك بأن دلفا إلى العقار محل سكن المجنى عليه، معتلين سطح المسكن مستولين منه على المنقولات محل الواقعة، وما أن فاجأهم المجنى عليه حتى أشهر المتهم الأول في مواجهتة السلاح الأبيض أنف البيان، مهددا إياه به، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه، حتى تمكن المتهم الثاني بالفرار بالمسروقات، إلا أنه استغاث بالأهالي وتمكن من ضبط المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول أداة (كتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.