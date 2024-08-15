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التحالف الدولى للقاحات: تخصيص 500 مليون دولار للاستجابة لوباء جدرى القرود

الخميس، 15 أغسطس 2024 08:28 م
التحالف الدولى للقاحات: تخصيص 500 مليون دولار للاستجابة لوباء جدرى القرود وباء جدري القرود
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن التحالف الدولي للقاحات قال إنه تم تخصيص 500 مليون دولار للاستجابة لوباء جدرى القرود

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى جدرى القرود كحالة طوارئ صحية تثير قلقًا دولياً، تقدم أهم طرق علاج جدرى القرود، موضحة، أن الهدف من علاج جدرى القرود mpox  هو العناية بالطفح الجلدي وإدارة الألم ومنع المضاعفات، تعتبر الرعاية المبكرة والداعمة مهمة للمساعدة في إدارة الأعراض وتجنب المزيد من المشاكل.

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح جدرى القرود MPOX  في منع الإصابة بالعدوى، يجب إعطاء اللقاح في غضون 4 أيام من الاتصال بشخص مصاب أو في غضون 14 يومًا إذا لم تظهر أى أعراض.

يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر كبير بالحصول على التطعيم للوقاية من الإصابة، وخاصة أثناء تفشي المرض ويشمل:
العاملون الصحيون المعرضون لخطر التعرض، يجب رعاية الأشخاص المصابين بمرض جدرى القرود بعيدًا عن الأشخاص الآخرين.







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اليوم السابع بلس




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