اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 07:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ونكثف جهودنا الدبلوماسية لمنع حدوثه..

البيت الأبيض: الهجوم الإيرانى على إسرائيل قد يأتى دون تحذير وعلينا الاستعداد

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:56 م
البيت الأبيض: الهجوم الإيرانى على إسرائيل قد يأتى دون تحذير وعلينا الاستعداد تل أبيب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن البيت الأبيض قال إن الهجوم الإيرانى على إسرائيل قد يأتى دون تحذير وعلينا أن نكون مستعدين ونكثف جهودنا الدبلوماسية لمنع حدوثه. 

 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة