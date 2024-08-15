الاتحادى الديمقراطى السودانى فى عيد الجيش: مؤسسات الدولة صمام أمان البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تقدم الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغنى بالتهنئة للشعب السودانى بمناسبة أعياد الجيش السودانى، وحيا الحزب فى بيان بهذه المناسبة المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وجنودا، وذكر بتاريخ الجيش العريق وتضحيات رجاله منذ فجر الاستقلال، وحتى اليوم، مؤكدا على رمزيتها الخاصة كمؤسسة وطنية قومية جامعة لكل السودانيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فضلا عن كونها صمام الأمان الدائم للحفاظ على وحدة وسيادة السودان".

فى هذا الإطار، أشار المستشار السياسى لرئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل حاتم السر، إلى أن "عيد الجيش الوطنى يحلّ اليوم، والدولة فى السودان تواجه تحديات كبرى وظروف صعبة، ويمر المواطن بأزمات معقدة"، والأمل معقود فى أن تنجح مؤسسات الدولة فى تأمين مستقبل البلاد والخروج من الأزمة، وقال إن "الجيش السودانى وقيادته يخوضون معركة استئناف الدولة والحفاظ على مؤسساتها، ببسالة وصلابة ويقدمون التضحيات ذودًا عن الوطن ويبذلون أرواحهم فى سبيل السودان" وأن هذا جهد مقدر وكبير، ويجب البناء عليه بجهود سياسية حقيقية تستجيب للتحديات الكبرى الماثلة أمام الوطن، فالمسؤولية المفتوحة تستوجب توسيع زوايا النظر، وتحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني.

وقال السر، إن الشعب السودانى بحاجة إلى الاعتراف بالدور الوطنى المهم للقوات المسلحة السودانية وتقديم الدعم اللازم لها، ورفض السماح بأى تدخلات أجنبية تضر بمصلحة السودان".وأكد السر مجددًا موقف الحزب الاتحادى الاصل الثابت فى دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وفى مقدمتها القوات المسلحة السودانية كجهة حامية للدولة وللشعب السودانى، وحافظة لأمن وسلام واستقرار السودان.

وأوضح السر، أن حزبه قدّم المبادرات لتلافى انهيار الدولة، وسيقدم الرؤى لدعم مؤسساتها، ويشدد على أهمية تفويت الفرصة أمام المغرضين، مؤكدًا أن المسؤولية أمام الأحزاب السياسية اليوم كبيرة، تتمثل فى تحقيق الإجماع الوطنى، والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب، ببرامج سياسية توافقية، مبنية على إرث المشروعية الدستورية، والانتباه إلى أهمية السعى بصدق نحو الانتخابات لاستعادة المسار الديمقراطى الوحيد.

من ناحية أخرى أكد السر، أن رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى، مرشد الختمية، ناشد الجميع بالتكاتف، والعمل بتجرد من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن،وأنه يراقب بقلق السيول والفيضانات التى عمت أجزاء واسعة من البلاد، مطالبًا كل الفئات بالعمل بسرعة لدعم المنكوبين، وتخفيف الأضرار، وأكد السر أنهم يطالبون الدولة بمزيد من العمل من أجل إغاثة هؤلاء الضحايا، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة فى مثل هذه الأوقات، وقال "قدر قواتنا المسلحة السودانية أن تكون يدها فى السلاح، والأخرى فى البناء ودعم المواطنين فى ظل السيول".