رئيس الوزراء يزور مدينة رأس الحكمة ويتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالى

كتبت هند مختار

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مدينة رأس الحكمة، وتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالى، كما التقى عددا من شيوخ وأهالى المنطقة.

كان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.