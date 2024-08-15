إصابة 7 سيدات فى حادث سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

إصيبت 7 سيدات إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ربع نقل، على الطريق الدولى الساحلى جمصة الإسكندرية أمام الكسارة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم، بين سيارتين نقل، على طريق جمصة الساحلى، بمنطقة الكسارة ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم سيارتين نقل أسفر عنه إصابة : ياسمين السعيد اسماعيل الشهاوى 65 عاما، مقيمة بسيون غربية مصابة بكسر بالقدم اليسرى، نورا حسن أحمد طاين 14عاما، بسيون غربيه مصابة كدمات وسحجات بالزراعين،كاريمان اسماعيل شواش 13 عاما، الغربية مصابة بكدمات بالجسم، اماني ممدوح قاسم 42 عاما الغرببه مصابة كسر بالساق الايمن، اروه هاني حواش 12 عاما الغرببه مصابة بسحجات بالجسم،رحاب ممدوح قاسم 63 عاما الغربيه مصابة بكدمات بالضلوع، روضه هاني عبد السلام 8 أعوام، الغربيه مصابة بكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى للوضع تحت المتابعة وتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.