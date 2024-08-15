إسرائيل تجدد قصفها لبلدات جنوبى لبنان.. وحزب الله يستهدف مستعمرة "شامير"

بيروت (أ ش أ)

جدد الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، قصفه لعدد من بلدات الجنوب اللبنانى.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد شن الاحتلال قصفا مدفعيا على بلدات "الخيام" و"قبريخا" و"الطيبة" و"تلة العويضة" بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن وقوع ثلاث إصابات بين المدنيين، بينهما إصابتان بحالة اختناق بسبب القذائف الفوسفورية.

كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة فى القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرض محيط دير ميما في دير ميماس في مرجعيون لقصف إسرائيلي بالقذائف الحارقة.

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم استهدافه لأول مرة المستعمرة الجديدة "شامير" بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله في بيان - إنه أدخل على جدول نيرانه المستعمرة الجديدة "شامير" وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.