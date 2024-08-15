اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 12:54 م
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إجراء 15 عملية لإصلاح حوض الكلية بالمنظار بالمجان بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:18 م
إجراء 15 عملية لإصلاح حوض الكلية بالمنظار بالمجان بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها الفريق الجراحى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بمحافظة القليوبية، إجراء 15عملية لإصلاح حوض الكلية بالمنظار بالمجان "على نفقة التأمين الصحي" لـ 15 طفلا، حيث تعتبر مستشفى الأطفال التخصصي ببنها هى المستشفى الوحيدة على مستوى محافظة القليوبية التى  تقوم بهذه العملية.

وأوضحت المستشفى في بيان لها، أن تلك العملية يتم إجراؤها لأى طفل سواء من محافظة القليوبية أو من أى محافظة أخرى يعانى من أى إنسداد بحوض الكلية بالمجان، كما تقدمت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمود البرنس مدير المستشفى للدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال وكل أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى الذي أجرى تلك العمليات.

وكشفت المستشفى، أنه تم إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة للأطفال سواء من محافظة القليوبية أو قادمين من محافظات أخرى، وذلك نظرا لكفاءة الفريق الطبي وكذلك الأجهزة الطبية التي تتميز بها المستشفى، ما جعلها قبلة من السار لإنقاذ أطفالهم.

 







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