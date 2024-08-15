أوقاف الإسكندرية تعقد لقاء ثقافيا للأئمة والواعظات للتوعية بالزيادة السكانية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الخميس لقاء البناء الثقافى للأئمة والواعظات بمركز الإسكندرية للتدريب بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان التوعية بالقضية السكانية والخدمات الحكومية ذات الصلة، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة و المهندسة إيمان الخولى مدير مركز إسكندرية للتدريب التابع لمحافظة الإسكندرية، ومحمد فهمى مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتورة إيمان عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للتعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم.

وخلال محاضرته أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن الإسلام الحنيف يدعو إلى الاعتدال فى كل شئ فهو يذم الإفراط والتفريط ويدعو إلى الوسطية كما قال ربنا تبارك وتعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا".

كما بين أن تنظيم النسل أمر لا يخالف الشرع بل يكون مستحبا فى كثير من الأحيان فتنظيم النسل، لا يعنى اساءة الظن بالله ولا الاعتراض على الله عزوجل ولكن هو أخذ بالأسباب، كما أمرنا الله عزوجل وهذا من حسن الظن بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى.

كما أكد أن ما تقوم به الدولة فى ظل هذه الصرعات والأزمات العالمية وإصرار الدولة على بذل كل الجهود لتنمية الموارد لتوفير حياة افضل، يؤكد على أن للجميع دور فى المجتمع يجب عليه القيام به لتحقيق مراد الله فى قوله (هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها).

وأكد للحضور أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور الوزير أسامة الأزهرى وزير الأوقاف تمد يدها ليل نهار لجميع المؤسسات لتحقيق الهدف الذى تهدف الدولة وقيادتها على تحقيقها دون كلل أو ملل، وهذا ما أشاد به جميع الحضور من قيادات المؤسسات المشاركة.