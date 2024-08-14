وكالة (جايكا) اليابانية توقع اتفاقية منحة مع طاجيكستان لتحسين خدمة إمدادات المياه

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وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية منحة مع حكومة جمهورية طاجيكستان في العاصمة دوشانبي لتقديم مساعدة مالية تصل إلى 2095 مليون ين لمشروع تحسين نظام إمدادات المياه في منطقة جومي في ولاية خاتلون.



وأوضحت (جايكا) في بيان أن هدف المشروع هو تحسين خدمة إمدادات المياه في منطقة جومي من خلال بناء وتوسيع مرافق إمدادات المياه، وبالتالي المساهمة في تحسين البيئة المعيشية والصحة العامة للسكان.



وتتضمن فاصيل المشروع المخطط لها، وفقا للبيان، إنشاء آبار جديدة ومرافق إمداد المياه مثل أنابيب النقل، وخزان مرتفع، وأنابيب التوزيع، وتركيب عدادات العملاء، وما إلى ذلك، وكذلك شراء الأنابيب والعدادات، وأدوات الصيانة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية.



ويبلغ أقصى مبلغ للمنحة أكثر من ملياري ين ياباني، خلال فترة تنفيذ تصل إلى 34 شهرًا، تشمل أعمال التصميم التفصيلية والمشتريات، على أن تتولى المؤسسة الحكومية الموحدة (خوخاكي).



تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهمها الهدف السادس الذي يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.