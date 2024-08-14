وزير التعليم: وضع حلول فنية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

كتبت هند مختار

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس بالمحافظات تنتهي قبل نهاية الشهر الجارى، وسيكون كثافة الفصل لا تزيد عن 50 طالبا فى الفصل الواحد، مضيفا إنه سيتم وضع حلول فنية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.



وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أهم شئ للطالب هو شعوره بالنجاح عند ذهابه للمدرسة، وهى سياسة تحفيزية تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، وإعادة تقسيم أعمال السنة "جزء على الواجب وجزء على الاختبار الأسبوعى وجزء على الأنشطة الصيفية".



وأضاف أنه فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول، أن هناك فصول " كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى.



وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات .

وأشار إلى أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة، موضحا إنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ 31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة، موضحا إنه لن يتم المساس بعدد الساعات التعليمية.