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وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:47 م
وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط محمد عبد اللطيف - وزير التربية والتعليم
كتبت هند مختار

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قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة.


 







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