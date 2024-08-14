وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة.
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قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة.
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