وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط

كتبت هند مختار

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة.



