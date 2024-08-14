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نقل طلاب الثانوية فترة مسائية.. أبرز قرارات حل أزمة الكثافة بالمدارس (إنفوجراف)

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:48 م
نقل طلاب الثانوية فترة مسائية.. أبرز قرارات حل أزمة الكثافة بالمدارس (إنفوجراف) محمد عبد اللطيف وزير التعليم

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كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة وزارته لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية، وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نزل إلى أرض الواقع، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة بالعديد من المناطق والمحافظات، وأجرى حوارات مع المدرسين وأولياء الأمور ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، خلص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة.

وزير التعليم
وزير التعليم

حصر الفراغات التعليمية بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول

نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية لتكون فى الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية

زيادة عدد أيام الدراسة يومًا ليصبح 5 أيام تعليم أكاديمى بدلًا من 4، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة

تعديل الأسبوع الدراسى واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية







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