نقل طلاب الثانوية فترة مسائية.. أبرز قرارات حل أزمة الكثافة بالمدارس (إنفوجراف)

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة وزارته لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية، وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نزل إلى أرض الواقع، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة بالعديد من المناطق والمحافظات، وأجرى حوارات مع المدرسين وأولياء الأمور ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، خلص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة.



وزير التعليم

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